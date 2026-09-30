San Marino Under 21, Cecchetti ne cambia due per la Spagna

Sono due i cambiamenti nei convocati di Matteo Cecchetti, in vista della sfida alla Spagna Under 21, valida per il penultimo turno del girone di qualificazione a Euro 2027. Rispetto a Cipro, restano fuori Terenzi e Della Balda, entrano in gruppo Domeniconi e Molinari.

I convocati:

-Portieri: Pietro Amici (San Marino Academy, 2004), Alessandro Cenci (San Marino Academy, 2008);

-Difensori: Giulio Maria Bugli (Tropical Coriano, 2007), Mattia Ciacci (San Marino Academy, 2005), Federico Domeniconi (Pietracuta, 2007), Alberto Guerra (Tre Fiori, 2004), Pietro Marinucci (Pietracuta, 2007), Gabriele Montali (San Marino Academy, 2008), Bartolomeo Riggioni (Lvpa Frascati, 2004), Nicolò Semprini (Gabicce Gradara, 2006), Filippo Terni (Cesena, 2009), Diego Zavoli (San Marino Academy, 2004);

-Centrocampisti: Marco Casadei (Bellariva Virtus, 2006), Tommy Cervellini (Olympia Macerata Feltria, 2006), Nicolò Chiaruzzi (San Giovanni, 2005), Nicola Molinari (San Marino Academy, 2008), Matteo Valli Casadei (Cailungo, 2005);

-Attaccanti: Francesco Bucchi (San Marino Academy, 2009), Lorenzo Canarezza (San Marino Academy, 2008), Giacomo Grandoni (San Marino Academy, 2008), Nicolas Protti (Misano, 2007), Nicko Sensoli (Pietracuta, 2005).







