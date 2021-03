QUALIFICAZIONI QATAR 2022 San Marino - Ungheria 0-3. Tre rigori per i magiari, uno parato da Benedettini In gol Szalai su rigore al 12°. Benedettini neutralizza il secondo rigore a Sallai al 20°. Lo stesso Sallai di testa al 70°. Tris ancora su rigore di Nikolic all'84°

La Nazionale di Franco Varrella tiene testa all'Ungheria per 70 minuti poi cede nel finale. Al minuto 12 primo calcio di rigore decretato per fallo di Battistini su Sallai . Rigore trasformato da Szalai. Trascorrono 8 minuti e il Direttore di Gara lo scozzese Walsh decreta il secondo rigore per fallo di mano in barriera di Filippo Fabbri. Cambia il rigorista, non più Szalai ma Sallai, Elia Benedettini con un grandissimo intervento neutralizza.

Nella ripresa i cambi di Marco Rossi fanno la differenza, soprattutto l'ingresso di Kalmar, e al 70° arriva il raddoppio con il colpo di testa da Sallai che così si fa perdonare dell'errore precedente. A pochi minuti dal termine il solito generoso Dante Rossi, che poco prima aveva evitato un gol con un grande intervento sulla linea, commette un fallo evitabile e l'inflessibile Walsh concede il terzo rigore. Dagli undici metri Nikolic non sbaglia e fissa il risultato, anche troppo severo, sullo 0-3.

