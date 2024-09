Nel video l'intervista a Matteo Valli Casadei

Nella conferenza pre partita, insieme al CT Cevoli c'era il centrocampista classe 2005 Matteo Valli Casadei, che dopo la sua prima da titolare nella storica vittoria col Liechtenstein si candida per un'altra partenza dal 1°. "La vittoria ci dà una spinta non indifferente - dice - ma non dobbiamo esaltarci troppo, restiamo coi piedi per terra perché questo è solo l'inizio".