NATIONS LEAGUE San Marino vuole scrivere la storia contro Gibilterra Alle 20:45, con diretta su San Marino RTV, la sfida di Nations League. Per i Titani il desiderio è dare continuità alla vittoria contro il Liechtenstein.

Due diversi modi di interpretare il calcio, un'unica grande occasione. Gibilterra – San Marino è una partita diversa dalle soliste. Il risulta contro il Liechtenstein, fa della sfida sotto la Rocca una partita unica per i Titani, che si trovano a vivere una vigilia diversa. Per la prima volta, dopo 207 gare internazionali, San Marino arriva alla partita con il peso e il piacere di aver conquistato tre punti in classifica. Considerazioni da conferenza stampa, che hanno solleticato anche i giornalisti di Gibilterra. Poi ci ha pensato il campo a dare qualche indicazione per la partita di questa sera, anche se ad accogliere i biancoazzurri ci ha pensato l'incredibile situazione climatica caratterizzata da vento forte e pioggia. Tra i Titani è pronto a dare il suo apporto il centrocampista Samuele Zannoni:

"È una partita aperta, noi stiamo crescendo, però non dobbiamo contentarci del risultato contro i Liechtenstein e continuare a spingere per provare a portare a casa un risultato".



Dall'altra parte sarà una partita di certo speciale per Kian Ronan e Graeme Torilla, che proprio contro San Marino, nella gara di Nations League giocata a Gibilterra il 5 settembre del 2020 avevano debuttato in nazionale. Ancor di più per Torilla che aveva segnato nella gara di esordio la rete della vittoria con un colpo di testa. 18 dei 23 convocati dal ct Julio Ribas giocano nel campionato di Gibilterra. Dei restanti cinque, quattro in Inghilterra e uno in serie A in Tunisia. Menzione particolare per James Scanlon, giovane del Manchester United. Una Nazionale nel complesso molto esperto che farà del fattore fisico uno dei suoi punti di forza.

"Una partita impegnativa sicuramente a livello fisico - ha ricordato Zannoni - il clima non aiuta sicuro però bisogna adattarsi e trovare delle soluzioni ai problemi"

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: