CALCIO Sandro Macerata è un nuovo Direttore Sportivo L'ex difensore del San Marino Calcio si è diplomato a Coverciano

Il settore tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio ha abilitato 44 nuovi direttori sportivi. Tra gli allievi diplomati anche Gianluigi Buffon, Daniele Massaro e il sammarinese Sandro Macerata. Ex difensore e capitano del San Marino Calcio nel quale ha giocato per 8 stagioni, Macerata ha chiuso la carriera nel campionato sammarinese dove ha vinto per ben 4 volte la Coppa Titano.

