NUOVO SAN MARINO CALCIO Sandro Macerata: "Il San Marino deve tornare dove l'ho lasciato, in serie C" Lo storico Capitano e terzino sinistro del San Marino Calcio Sandro Macerata non ha esitato a dare il suo contributo e farà parte del consiglio di amministrazione del nuovo San Marino Calcio

Sandro Macerata torna a vestire il biancoazzurro nei panni di dirigente." Non ho mai digerito la fine del San Marino. Ai miei tempi non era solo un'ottima squadra di Serie C ma ci prendevano come esempio anche molte altre società. E li che deve tornare il San Marino esattamente dove l'ho lasciato".

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: