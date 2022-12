ECCELLENZA Sanpaimola, niente sorpasso al Victor: 1-0 Diegaro La prima inseguitrice del San Marino cade in casa nell'anticipo: male che vada, i biancazzurri resteranno a +2.

Il Sanpaimola perde l'occasione per il sorpasso virtuale al Victor cedendo 1-0 in casa al Diegaro nell'anticipo del pomeriggio. Decisiva la rete di Casalboni al 31°. In attesa dello scontro diretto di domani col Russi, i biancazzurri restano primi a +2 dal Sanpa.

