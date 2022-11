Questa sera alle 21, la Nazionale Sammarinese scende in campo ai Caraibi per la seconda amichevole contro Santa Lucia. Dopo il pareggio per 1 a 1 di giovedì scorso, la squadra di Costantini va alla ricerca di una vittoria che manca dal lontano 2004. La sfida tra Santa Lucia e San Marino sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV, canali 520 Sky e 831 del digitale terrestre.