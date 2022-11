NAZIONALE Santa Lucia - San Marino, in diretta su San Marino RTV Dalle 21.00 sul 520 Sky e 831 digitale terrestre

Santa Lucia - San Marino, in diretta su San Marino RTV.

Questa sera alle 21, la Nazionale Sammarinese scende in campo ai Caraibi per la seconda amichevole contro Santa Lucia. Dopo il pareggio per 1 a 1 di giovedì scorso, la squadra di Costantini va alla ricerca di una vittoria che manca dal lontano 2004. La sfida tra Santa Lucia e San Marino sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV, canali 520 Sky e 831 del digitale terrestre.

