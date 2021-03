Santoni e Aldo Simoncini nel successo del Tre Fiori con la Virtus Primo ko in Campionato per la squadra di Acquaviva, che dopo l'espulsione di Sartori, va vicinissima al pareggio.

Basta un gol di Nicholas Santoni, il terzo in campionato per superare la Virtus. Una partita che la squadra di Matteo Cecchetti controlla, non chiude e che rischia di pareggiare dopo l'espulsione nella ripresa di Sartori. Partono bene i campioni in carica, che ci provano dopo 2 minuti con Apezteguia che calcia alto. All'8' l'attaccante cubano si fa apprezzare per un'altra conclusione che Stimac blocca in due tempi. Il gol che sblocca la partita arriva proprio da Apetzeguia che va a recuperare palla, per poi servire Pracucci che mette un pallone rasoterra per Nicholas Santoni che controlla e scarica in porta. E' il vantaggio del Tre Fiori. La squadra di Fiorentino potrebbe raddoppiare già al 17', Sartori conquista il pallone sull'uscita sulla trequarti di Stimac, la porta è vuota il numero 10 prova un pallonetto che finisce alto. Il giocatore del Tre Fiori ha un'altra buonissima occasione alla mezzora quando sul pallone in verticale entra in area, per poi attardarsi a concludere in porta, il destro da posizione defilata viene chiuso da Stimac. Un minuto dopo su calcio d'angolo, colpo di testa di Gargiulo che il portiere sammarinese blocca a terra.

Nel primo tempo la Virtus non chiama mai in causa Simoncini e anche la ripresa riparte con il Tre Fiori in avanti, Kalissa da fuori, bella conclusione che Stimac devia in corner. Al 22' la clamorosa palla gol per il Tre Fiori che potrebbe mettere una seria ipoteca sui tre punti, Sartori s'invola versa la porta della Virtus, arriva fin dentro l'area davanti a Stimac che respinge la conclusione con il piede. Due minuti più tardi lo stesso Sartori dice qualche cosa di troppo all'arbitro: rosso diretto. Qui cambia la partita. La Virtus prende vigore e 30 secondi dopo ha la palla del pareggio con Angeli sul cross dalla destra di Battistini, la palla finisce di un nulla sul fondo. La squadra di Bizzotto chiude il Tre Fiori e al 32' costruisce con Alessandro Golinucci la più grande occasione da rete della partita. Il nazionale sammarinese entra palla al piede in area di rigore e calcia a botta sicura, Simoncini c'è, e la porta resta inviolata. Il forcing della squadra di Acquaviva continua e nel recupero i neroverdi vanno due volte vicini al pari. A 40 secondi dalla fine dei tre di recupero Innocenti gira in porta il cross di Rizzato, Simoncini blocca, poi allo scadere del recupero, ancora Golinucci davanti ad Aldo Simoncini, altra respinta. Finisce su questa azione la partita. Prima vittoria nel 2021 per il Tre Fiori, che fa un bel salto in avanti in classifica. Per la Virtus, primo ko in campionato.

