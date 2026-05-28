Sarà Murata-Virtus la finale del Campionato Sammarinese di Futsal

Come in Titano Futsal Cup, anche la finale del Campionato Sammarinese di calcio a 5 sarà tra Murata e Virtus. Bianconeri e neroverdi si sono confermati i quintetti più in forma del momento e – il 3 giugno, al Multieventi – si affronteranno non solo per il trofeo ma anche per staccare il pass per la prossima UEFA Futsal Champions League.

Tutto semplice per il Murata: i campioni in carica – dopo il 6-1 dell'andata – dilagano anche nella semifinale di ritorno contro il Tre Penne. Termina 7-1 in favore dei ragazzi guidati da Massimiliano Spada: sugli scudi Matteo Moretti con una tripletta e Denis Aruci con una doppietta. A segno anche Danilo Busignani e Alex Mattioli, per Città il gol della bandiera di Sabatino.

Replica esattamente il risultato dell'andata invece la Virtus di Matteo Michelotti: doppio 3-1 per eliminare il Pennarossa, finalista lo scorso anno. Protagonista nel bene e nel male Luca Zafferani che prima firma il vantaggio Acquaviva, poi la infila sfortunatamente nella propria porta per il momentaneo pari biancorosso. Nella ripresa Chiesanuova avrebbe la chance per continuare a credere nella qualificazione ma Toccaceli sbaglia il rigore e allora la Virtus arrotonda nel finale con le reti di Elia Pasqualini e Marcello Morini.

All'ultimo atto il Murata andrà a caccia del bis – e il quarto campionato complessivo - per la Virtus sarebbe una storica prima volta.







