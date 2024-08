CALCIO FEMMINILE Sara Ventura alla San Marino Academy

Sara Ventura alla San Marino Academy.

Nella San Marino Academy entra Sara Ventura, giocatrice italo-francese che ha svolto il suo incarico sia come terzino e che come esterna di centrocampo. Classe 2002, cresciuta nelle giovanili dell’Olympique Lyonnais, Sara è nata in Francia da genitori italiani. In Italia è stata tesserata per la Juventus, che poi l’ha girata in prestito al Chievo e successivamente al Ravenna.

