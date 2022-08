ECCELLENZA Sarà Victor San Marino - Tropical Coriano in Coppa Italia Minetti Sorteggiati gli abbinamenti del primo turno a scontro diretto.

Sarà Victor San Marino - Tropical Coriano in Coppa Italia Minetti.

Il Comitato Regionale Emilia Romagna ha ufficializzato gli accoppiamenti della Coppa Italia – Memorial Minetti. Nel primo turno in programma per mercoledì 7 settembre alle 20:30 il Victor San Marino sarà impegnato contro il Tropical Coriano nella gara a scontro diretto. Il sorteggio ha premiato la squadra sammarinese che ospiterà la sfida. In caso di parità al termine delle gare sono previsti subito i calci di rigore.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: