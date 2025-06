CHAMPIONS LEAGUE Sarà Virtus-Zrinjski Mostar in Champions, in Conference La Fiorita-Vardar e Tre Fiori-Pyunik Sorteggiate le avversarie delle sammarinesi nelle coppe europee. Per la Virtus c'è lo Zrijnski in Champions mentre sarà La Fiorita-Vardar e Tre Fiori-Pyunik in Conference League. In caso di ko la Virtus andrà al 3° turno di Conference: è il punto più alto

Prossima fermata, Bosnia ed Erzegovina. La Virtus volerà nei Balcani per la sua seconda partecipazione alla Champions League. L'urna di Nyon ha regalato ai campioni di San Marino il doppio incrocio con lo Zrinjski Mostar, che lo scorso anno ha vinto il campionato bosniaco. Non sarà una prima volta per le squadre sammarinesi: già il Tre Penne, nell'Europa League 2010/2011, li affrontò segnando sia all'andata che al ritorno. 4-1 a Mostar – nella città del celebre Ponte Vecchio – e 2-9 a Serravalle, con la storica doppietta di Mirko Palazzi. Virtus che giocherà l'andata in casa il prossimo 8 luglio, ritorno il 16 in Bosnia. Non è finita qui, però. Perché il sorteggio ha portato una nuova "gioia" in casa Acquaviva che ha ottenuto uno dei due “bye” in programma per accedere al terzo turno preliminare di Conference League, in caso di sconfitta. E così, tra il 7 e il 14 agosto, i neroverdi saranno la prima squadra della Repubblica a raggiungere il terzo turno di una competizione europea.

Capitolo Conference League, appunto. Svelati pure gli abbinamenti per La Fiorita e Tre Fiori, che partiranno dal primo turno preliminare. Per Montegiardino – che era testa di serie - ci saranno i macedoni del Vardar e si tratta di una novità assoluta, per Fiorentino – che era non testa di serie - sfida agli armeni del Pyunik, affrontati dalla Folgore nella Champions 15/16 con un doppio ko per 2-1 tra andata e ritorno. In questo caso l'andata si giocherà giovedì 10 luglio mentre il ritorno sarà in programma 7 giorni più tardi, il 17. Sarà La Fiorita a giocare la prima al San Marino Stadium, con il Tre Fiori in Armenia. Percorso inverso nei secondi 90': Tre Fiori in casa, La Fiorita in trasferta.

