Sartini e Michelucci lanciano il San Giovanni: 2-0 al Cosmos

San Giovanni - Cosmos

Tre punti che significano sorpasso in classifica. Sarà una dolce sosta per il San Giovanni che supera il Cosmos nello scontro diretto e si consolida in piena zona play-off. Dall'altra parte i gialloverdi non riescono a dar continuità dopo la bella vittoria con il Tre Penne. All'inizio il più pericoloso, in casa Serravalle, è Biral che arriva in estirada sul cross di Pastorelli ma non inquadra lo specchio. Il San Giovanni attende ed esce allo scoperto alla mezz'ora: Sartini impegna Semprini da fuori e – 60 secondi più tardi – firma il vantaggio rossonero. Il 27 sfila alle spalle di Carbonara e di testa, questa volta, non lascia scampo all'estremo difensore del Cosmos. 1-0, la reazione dei ragazzi di Andy Selva non arriva e allora il San Giovanni ne approfitta. Michelucci è libero di girarsi in area e calciare, la deviazione di Fatica mette fuori causa Semprini per il 2-0 che sa di pietra tombale sul match già al tramonto dei primi 45'. Anche se Pierri prova immediatamente a riaprirla: sterzata e mancino fuori di pochissimo.

Il Cosmos parte forte a inizio ripresa: Starna stoppa Ben Kacem, poi Della Valle salva quasi sulla linea il tap-in di Biral. Ma, con il passare del tempo, i gialloverdi si spengono ed è il San Giovanni a sfiorare più volte il tris. Missile terra-aria di Sartini dal limite alzato in corner da Semprini, Augusto Garcia Rufer invece se lo divora quando salta il portiere ma – da posizione defilata – spedisce sul fondo. Le ultime chance per rientrare in partita, il Cosmos, le crea solo allo scadere: Starna è miracoloso quando respinge con i piedi il tentativo di Pastorelli, uno degli ultimi a mollare. Il capocannoniere Ben Kacem, invece, viene limitato dalle sontuose prestazioni di Robba e Ghiggini: unica occasione al 90' con il sinistro dal limite, allungato dal solito Starna che mantiene pure la porta inviolata. Il San Giovanni si regala un pomeriggio ai limiti della perfezione, e ormai non è più una sorpresa.