CAMPIONATO SAMMARINESE Sartini e Michelucci lanciano il San Giovanni: 2-0 al Cosmos Vittoria e sorpasso in classifica per la formazione di Borgo Maggiore che sale a 41 punti prima della sosta per le nazionali. Il Cosmos, invece, non dà continuità al successo dello scorso weekend con il Tre Penne.

Tre punti che significano sorpasso in classifica. Sarà una dolce sosta per il San Giovanni che supera il Cosmos nello scontro diretto e si consolida in piena zona play-off. Dall'altra parte i gialloverdi non riescono a dar continuità dopo la bella vittoria con il Tre Penne. All'inizio il più pericoloso, in casa Serravalle, è Biral che arriva in estirada sul cross di Pastorelli ma non inquadra lo specchio. Il San Giovanni attende ed esce allo scoperto alla mezz'ora: Sartini impegna Semprini da fuori e – 60 secondi più tardi – firma il vantaggio rossonero. Il 27 sfila alle spalle di Carbonara e di testa, questa volta, non lascia scampo all'estremo difensore del Cosmos. 1-0, la reazione dei ragazzi di Andy Selva non arriva e allora il San Giovanni ne approfitta. Michelucci è libero di girarsi in area e calciare, la deviazione di Fatica mette fuori causa Semprini per il 2-0 che sa di pietra tombale sul match già al tramonto dei primi 45'. Anche se Pierri prova immediatamente a riaprirla: sterzata e mancino fuori di pochissimo.

Il Cosmos parte forte a inizio ripresa: Starna stoppa Ben Kacem, poi Della Valle salva quasi sulla linea il tap-in di Biral. Ma, con il passare del tempo, i gialloverdi si spengono ed è il San Giovanni a sfiorare più volte il tris. Missile terra-aria di Sartini dal limite alzato in corner da Semprini, Augusto Garcia Rufer invece se lo divora quando salta il portiere ma – da posizione defilata – spedisce sul fondo. Le ultime chance per rientrare in partita, il Cosmos, le crea solo allo scadere: Starna è miracoloso quando respinge con i piedi il tentativo di Pastorelli, uno degli ultimi a mollare. Il capocannoniere Ben Kacem, invece, viene limitato dalle sontuose prestazioni di Robba e Ghiggini: unica occasione al 90' con il sinistro dal limite, allungato dal solito Starna che mantiene pure la porta inviolata. Il San Giovanni si regala un pomeriggio ai limiti della perfezione, e ormai non è più una sorpresa.

