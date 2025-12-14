TV LIVE ·
Sartini: "Era importante vincere", Garcia Rufer: "Un gol importantissimo"

Il giocatore della Juvenes Dogana aveva sbloccato la partita, quello della Folgore trovato il pari nel recupero.

di Elia Gorini
14 dic 2025

Nel dopo gara i due marcatori hanno commentato la partita:

"Un altro gol importante, ma era più importante vincere - ha detto Nicola Sartini -  Ci prendiamo questo pareggio e ci rimbocchiamo le maniche e vedremo come andrà la prossima partita".

È mancato veramente poco per vincerla?

"È mancato veramente poco, purtroppo ci possiamo far poco. Cosa dobbiamo dire, è stato un pareggio giusto e noi ci abbiamo messo il massimo, anche se avevamo tantissime assenze, però ci portiamo a casa questo pareggio".

Forse dovevate chiuderla prima? 

"Dovevamo chiuderla prima, abbiamo avuto delle occasioni, le abbiamo sfruttate, tranne una comunque per il gol, e vedremo il da farsi durante la settimana".

Un gol importantissimo?

"Molto importante, - ha detto Augusto Garcia Rufer - adesso che non si riesce a vincere, anche pareggiare è fondamentale.

Siete stati bravi a crederci fino alla fine?

"Sì, assolutamente, il gruppo la voleva, voleva i punti, poi ci sono dei momenti in cui le cose non vengono e devi essere bravo a stringere i denti e portare a casa in quel punto".

Siete una squadra che meriterebbe una classifica migliore però?

"Questo non lo so, vedremo a fine anno, a volte ti premi, a volte ti toglie, è così il calcio"




