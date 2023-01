MERCATO Savino e Smecca al Tre Fiori

Savino e Smecca al Tre Fiori.

Due movimenti in entrata per il Tre Fiori che ha tesserato il centrocampista Davide Savino, calciatore svincolato dal Chiasso ed il giovane Emanuele Smecca esterno/trequartista reduce dall'esperienza in serie D con la Fezzanese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: