Primo movimento in entrata del mercato invernale per la Juvenes - Dogana. La squadra di Serravalle comunica l'acquisizione a titolo temporaneo di Giacomo Valentini dal Cosmos. Il centrocampista classe 2001, resterà in prestito ai biancorossoblù fino al termine della stagione.

Rinforzo in porta per la Virtus che ha ufficializzato l'arrivo dell'estremo difensore Luca Savoldelli, classe 1999, con alle spalle una stagione in Austria.