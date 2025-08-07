Scappini: "Bello segnare in Europa, ma dovevamo gestire meglio il finale"

Non è bastata una doppietta del bomber Stefano Scappini:

"Sappiamo che era una partita difficile, su un campo difficile, loro una buona squadra con un buon palleggio. Il primo gol è stato più che altro un nostro errore, una discesa della linea sbagliata. Bisogna essere sinceri, la prima mezz'ora è stata veramente dura, soprattutto noi attaccanti abbiamo fatto molta fatica a tenere la palla, a far salire la squadra. Già dagli ultimi dieci minuti del primo tempo siamo riusciti a fare due azioni e a metterli un po' in difficoltà. Poi il secondo tempo è stata un'altra partita, il secondo tempo siamo stati un'ottima squadra e abbiamo dimostrato di poterci stare. Peccato gli ultimi dieci minuti, abbiamo fatto tutto da soli, più che altro non abbiamo gestito la doppia superiorità. Non per questo voleva dire andare tutti all'arrembaggio a fare il 3-2 perché poteva finire tranquillamente 2-2 e c'è anche il ritorno. Ormai è passato, bisogna pensare a giovedì prossimo e bisogna solo vincere".

Com'è una doppiata europea fuori casa?

"È stata veramente bella, potevo fare anche la tripletta alla fine che è andata fuori il tiro. È stata veramente un'emozione unica, macchiata purtroppo dal 3-2 finale loro, però sono mentalizzato già a giovedì prossimo. Ce la giochiamo giovedì assolutamente".



Guarda il servizio dedicato alla partita