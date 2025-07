CHAMPIONS LEAGUE Scappini: ”Ringrazio la Virtus per come mi ha accolto” L'ex Reggiana Stefano Scappini ha realizzato il suo primo gol con la Virtus e lo ha trovato in una competizione molto importante come la Champions League

Stefano Scappini centroavanti Virtus commenta l'eliminazione dalla Champions League: ”Dico grazie alla Virtus che mi ha accolto fin da subito nel migliore dei modi. Mi sono subito sentito in famiglia. Il gol è sempre importante ancora di più in queste competizioni. La Virtus a mio avviso ha fatto un’ottima partita impreziosita da un finale in crescendo. Vengo da un periodo difficile a causa di alcuni infortuni ma che nella carriera di un giocatore ci possono stare. Il futuro? Non lo so, adesso mi godo il momento”.

