COPPA TITANO Scarponi lancia il Tre Penne: 1-0 al Tre Fiori nella semifinale di andata Il guizzo del centrocampista nel finale di una partita bloccata e tesa porta avanti la squadra di città. Il ritorno tra un mese, il 2 aprile. Pari 0-0 nell’altra semifinale tra Virtus e La Fiorita.

In una partita bloccatissima dall'inizio alla fine, a rompere l'equilibrio, come spesso accade in questi casi, è un episodio. Grazie a un guizzo di Scarponi nel finale, il Tre Penne vince per 1-0 l'andata della semifinale di Coppa Titano contro il Tre Fiori e si prende un importante, seppur minimo, vantaggio. Il risultato premia la squadra che, forse, ci ha creduto un po' di più, mostrandosi maggiormente propositiva. Questo, nonostante già al settimo minuto avesse perso il proprio uomo più rappresentativo, Luca Ceccaroli, uscito per un problema muscolare.

Praticamente nulle le occasioni nel primo tempo: la prima è di marca Tre Penne, al 25', con un cross di Scarponi da sinistra su cui Dormi calcia verso la porta. Il tiro è respinto, allora sulla ribattuta si fionda Ricciardo, che conclude da due passi a botta sicura, ma trova Pesaresi sulla traiettoria. Alla mezzora il Tre Penne passa. Altro cross da sinistra, stavolta di Vandi. La palla arriva in mezzo e Pesaresi, nel tentativo di anticipare Cuomo, realizza un autogoal. Tuttavia il numero 23 va a terra lamentando un colpo subito dall'avversario e l'arbitro gli dà ragione, annullando la rete. Vane le proteste della squadra di città, anzi, durante il capannello che si accende in seguito volano anche dei cartellini gialli.

Il primo tempo scivola via senza altri sussulti e si arriva così a inizio ripresa, con il Tre Fiori che chiede, senza ottenerli, due calci di rigore per altrettanti tocchi di mano. Prima sull'inserimento di Censoni, stoppato da De Queiroz forse con l'avambraccio, poi su un fraseggio che porta in area Bernardi, con Gaiani che lo chiude, calciando però addosso a Lombardi, ma in questo caso la palla sembra sbattere sul petto del difensore. All'11' anche Censoni rischia l'autogoal, deviando di tacco una punizione verso la propria porta nel tentativo di anticipare Palazzi, ma Nardi blocca sul primo palo.

Al 18', dopo oltre un'ora di gioco, ecco il primo e unico tiro in porta del Tre Fiori. Ci pensa Sensoli, entrato nel secondo tempo a dare un po' di brio all'attacco gialloblù, schiacciando a terra una conclusione al volo, che finisce tra le braccia di Migani. Le occasioni continuano a latitare, anche a causa di un gioco molto spezzettato. Al 37', però, il Tre Penne squarcia il velo di noia che aveva avvolto lo stadio di Dogana e va in vantaggio. Punizione quasi da centrocampo di Gaiani, sponda di testa di Ricciardo e Scarponi sguscia sul secondo palo, infilando l'1-0 in spaccata.

È un duro colpo per il Tre Fiori, che si ritrova a dover creare in pochi minuti ciò che fin lì non aveva prodotto, nonostante un attacco da 60 goal in stagione. I tentativi gialloblù, tuttavia, portano solo a un cross pericoloso, che il neoentrato Djadji non riesce a girare in porta di testa. Finisce così 1-0 per il Tre Penne, che centra una vittoria preziosissima in vista del ritorno, in programma tra un mese, il 2 aprile, allo stadio di Montecchio.



