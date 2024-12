SERIE D GIRONE D Scialbo 0-0 tra San Marino e Sammaurese Un derby deludente rispecchia la classifica delle due squadre.

Filippo Fabbri al debutto, sono due i nazionali sammarinesi in campo dall'inizio, l'ex Olbia e Alessandro Tosi. Nella ripresa ci sarà spazio anche per Nicko Sensoli. Non trova mai spazio Lorenzo Lazzari e non si capisce il motivo, vista anche l'assenza di Haruna infortunio per lui ieri in allenamento. Molto scarno il taccuino in una partita dai poveri contenuti. Il derby sostanzialmente rispecchia la classifica deficitaria delle due squadre. La prima occasione è della Sammaurese con la girata di Gaetani bloccata da Branduani.

Il San Marino si vede con la punizione di Alessandro Tosi intercettata da Pozzer. Sul cross di Tosi, respinge corto la difesa, Arcopinto non trova la porta. Poco dopo sinistro di Muro largo. Il primo tempo è tutto qui . La ripresa offre qualcosa in più soprattutto perchè come spesso accade, il San Marino si complica la vita: Tourè gia ammonito commette un fallo evitabilissimo e l'arbitro estrae il secondo giallo.

Biancoazzurri in 10 uomini. Paradossalmente la squadra di Biagioni colleziona le uniche palle gol con l'uomo in meno: prima è Filippo Fabbri ad andare vicino al gol con il colpo di testa ravvicinato e bloccato da Pozzer. Ma la palla gol più importante arriva al minuto 26 quando Nicko Sensoli appena entrato lavora un gran pallone per scaricarlo sul secondo palo dove ci arriva Mereghetti, splendida la risposta di Pozzer che salva la sua squadra. Il derby è tutto qui. Il punto permette di muovere una classifica che fotografa perfettamente il momento delle due squadre. Ad Acquaviva, San Marino – Sammaurese 0-0

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: