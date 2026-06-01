Scomparsa Mariella Mularoni, finali playoff futsal riprogrammate: il 3 giugno si assegna lo Scudetto

A seguito della proclamazione del lutto nazionale per la scomparsa del Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni, e della conseguente chiusura straordinaria degli impianti sportivi, sono state riprogrammate le finali dei playoff del Campionato Sammarinese di futsal.
La sfida valida per il terzo posto tra Pennarossa e Tre Penne, inizialmente prevista per oggi, si giocherà mercoledì 3 giugno al Multieventi Sport Domus di Serravalle con calcio d'inizio alle 19.30.
Confermata nella stessa giornata anche la finale Scudetto tra Murata e Virtus. L'incontro che assegnerà il titolo nazionale si disputerà sempre al Multieventi, ma con orario posticipato: il fischio d'inizio è previsto alle 21.30.