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Scomparsa Mariella Mularoni, finali playoff futsal riprogrammate: il 3 giugno si assegna lo Scudetto

Slittano gli incontri per il lutto nazionale proclamato in seguito alla scomparsa di Mariella Mularoni. Pennarossa-Tre Penne alle 19.30, Murata-Virtus alle 21.30.

1 giu 2026
Foto ©FSGC-Palmieri
Foto ©FSGC-Palmieri

A seguito della proclamazione del lutto nazionale per la scomparsa del Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni, e della conseguente chiusura straordinaria degli impianti sportivi, sono state riprogrammate le finali dei playoff del Campionato Sammarinese di futsal.

La sfida valida per il terzo posto tra Pennarossa e Tre Penne, inizialmente prevista per oggi, si giocherà mercoledì 3 giugno al Multieventi Sport Domus di Serravalle con calcio d'inizio alle 19.30.

Confermata nella stessa giornata anche la finale Scudetto tra Murata e Virtus. L'incontro che assegnerà il titolo nazionale si disputerà sempre al Multieventi, ma con orario posticipato: il fischio d'inizio è previsto alle 21.30.




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