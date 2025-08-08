COMMISSIONE DISCIPLINARE FSGC
Scossone al campionato sammarinese: La Fiorita -5; Murata -9
Confermati i 9 punti di penalizzazione da scontare nella stagione 2025-2026 in merito ai tesseramenti irregolari. 5 i punti inflitti alla Fiorita che sta valutando il ricorso
La Commissione Disciplinare della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, irroga alla Società La Fiorita la sanzione di cinque (5) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione 2025/2026 (criterio utilizzato = 0,5 punto per ogni partita in cui ha giocato un tesserato irregolare) ed Euro 1.000,00 di ammenda (criterio utilizzato: € 200 x 5 punti). Confermati i 9 punti per il Murata e sanzione di 5.200 euro.
