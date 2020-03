Seconda fase della gestione Varrella: "A nessuno il posto è regalato e faremo in modo di giocare alla pari"

Sentiamo Franco Varrella

Il sorteggio di Amsterdam ha riservato alla Nazionale Sammarinese, l'unico girone a tre squadre della prossima Nations League. Avversari dei bianco - azzurri saranno Liechtenstein e Gibilterra, ovvero due novità assolute in partite ufficiali. Un girone che, almeno sulla carta, si potrebbe definire alla portata. Trenta i giocatori convocati dal Commissario Tecnico per il primo allenamento del suo secondo mandato alla guida della Nazionale. Un gruppo al quale Varrella ha ribadito pochi ma chiari concetti e sopratutto ha lanciato un messaggio ben preciso. "Un gruppo numeroso anche perché a nessuno il posto è regalato". Una preparazione mirata alle tre amichevoli ufficiali: Albania e Lettonia, rispettivamente il 27 e il 31 marzo al San Marino Stadium e la sfida con l’Italia, in programma il 29 maggio alla Sardegna Arena di Cagliari. Partite sicuramente di prestigio anche se l'obiettivo principale resta la Nations League con le quattro gare distribuite nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre.

Nel video l'intervista al ct Franco Varrella