Seconda giornata di serie D: il Cattolica San Marino ospita il Sant'Elpidio

Stasera in campo il Cattolica Calcio San Marino, che in casa affronterà il Porto Sant'Elpidio, per riscattarsi dalla sconfitta all'esordio contro il Matelica. Il Sant'Elpidio ha iniziato il suo campionato con una vittoria per 4-1 sul Giulianova, grazie anche alla doppietta dell'ex Rimini Francesco Maio. Servirà affrontare la sfida con la mentalità giusta, dice il tecnico Emmanuel Cascione, che punta sulla spinta del pubblico e sulla forza del gruppo per portare a casa il risultato. Non sarà della partita Simone Benedettini, impegnato con la nazionale nella sfida di lunedì con Cipro.