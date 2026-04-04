SERIE B FEMMINILE Secondo ko consecutivo per la San Marino Academy: il Trastevere vince 2-1

Secondo ko consecutivo per la San Marino Academy: il Trastevere vince 2-1.

La San Marino Academy perde 1-2 contro il Trastevere, incassando la seconda sconfitta consecutiva nella Serie B femminile. Le ospiti si fanno preferire in avvio e passano in vantaggio al 17’ con Vischi. Le Titane reagiscono a tratti ma sprecano diverse occasioni. Nella ripresa le ragazze di Piva crescono e trovano il pareggio al 78’ con Gattuso. In pieno recupero arriva però il gol decisivo ancora di Vischi per l’1-2 finale. Finale nervoso con le espulsioni di Miotto e Limardi che costringono l'Academy a chiudere in 9.



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