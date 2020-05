Segretario Lonfernini: "Escludo la ripresa del Campionato Sammarinese"

Il Segretario allo Sport Teodoro Lonfernini esclude la possibilità di un a ripresa del Campionato Sammarinese. Il nuovo decreto prevede un'apposita circolare, in uscita nei prossimi giorni, per le attività sportive collettive esercitate dagli atleti agonisti e di interesse nazionale.

Il nuovo decreto all'articolo 12 si occupa delle attività sportive, di fatto allentando le restrizioni: "E' consentita l’attività motoria e sportiva svolta all’aperto o in tensostrutture non totalmente coperte, in luoghi pubblici e in strutture sportive pubbliche o private, fermo restando il mantenimento del distanziamento"