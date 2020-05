Segretario Lonfernini: "Escludo la ripresa del Campionato Sammarinese" Impossibile concludere la stagione, si andrà verso il congelamento delle classifiche per decretare le squadre nelle Coppe Europee.

Il Segretario allo Sport Teodoro Lonfernini esclude la possibilità di un a ripresa del Campionato Sammarinese. Il nuovo decreto prevede un'apposita circolare, in uscita nei prossimi giorni, per le attività sportive collettive esercitate dagli atleti agonisti e di interesse nazionale.

Il nuovo decreto all'articolo 12 si occupa delle attività sportive, di fatto allentando le restrizioni: "E' consentita l’attività motoria e sportiva svolta all’aperto o in tensostrutture non totalmente coperte, in luoghi pubblici e in strutture sportive pubbliche o private, fermo restando il mantenimento del distanziamento"





I più letti della settimana: