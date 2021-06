CALCIO SAMMARINESE Sei conferme per il Tre Penne

Sei conferme per il Tre Penne.

Riccardo Pieri rimarrà in biancazzurro: la prima annata con la formazione di Città si è conclusa per lui con 9 reti segnate in Campionato. Rimarrà al Tre Penne Nicolas Lombardi, arrivato anche lui la scorsa estate dalla Sammaurese come Pieri. Nel corso della stagione Lombardi è stato impiegato quasi sempre da titolare in coppia con Genestreti e ha anche segnato un gol, nella seconda giornata di Campionato contro il Fiorentino. Si lega ancora alla compagine di Città Enrico Cibelli, giocatore storico del Tre Penne.

Detiene tuttora il record di miglior realizzatore della squadra con 86 reti nel corso dei suoi anni trascorsi con questi colori. Firma per la terza stagione consecutiva Michael Battistini, approdato alla corte di Stefano Ceci nell’estate del 2019. Infine rinnovano anche Giacomo Zafferani e Lorenzo Liverani, arrivato nella sessione di calciomercato estiva della scorsa stagione dal Fiorentino.

