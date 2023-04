CAMPIONATO SAMMARINESE Selva: "Abbiamo avuto troppi infortuni". Berardi: "Complimenti al Tre Penne, ma il nostro progetto continua" Nel dopo partita hanno parlato gli allenatori di Tre Fiori e Cosmos, Andy Selva e Nicola Berardi

Il tecnico del tre Fiori Andy Selva si lamenta dei troppi infortuni negli uomini cardine avuti dalla sua squadra. Il tecnico del Cosmos Nicola Berardi fa i complimenti al Tre Penne per la vittoria del campionato, ma sostiene di non poter rimproverare niente alla sua squadra che ha dato tutto in regular season.

