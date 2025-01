Selva alza la voce: "Noi inguardabili, chiediamo scusa e pensiamo a domenica"

Nel video l'intervista a Matteo Selva, Commissario Tecnico Nazionale Sammarinese Futsal Under19

La partita fra San Marino e Kosovo non è piaciuta al Commissario Tecnico Matteo Selva:

"Io penso che dopo la prestazione che abbiamo fatto oggi ci sono pochi commenti da fare, dobbiamo soltanto scusarci perché è stata una prestazione imbarazzante. Io non posso aggiungere nient'altro perché abbiamo fatto degli errori gravi, l'episodio dell'autogol ci può stare, ma secondo me abbiamo reagito poco. Siamo riusciti un attimo a riaprire nel primo tempo con quel 2-1 ma poi ci siamo sciolti di nuovo. Durante l'anno facciamo un campionato che è anche più competitivo di questa squadra. Ci aspettavamo un Kosovo molto più forte, probabilmente eravamo un po' intimoriti all'inizio e il primo gol o due poteva essere dovuto a quello. Ma poi lungo la partita ci siamo accorti che il Kosovo non era irresistibile, eppure è finita 7-1 per loro. Una prestazione di cui io personalmente mi scuso con la Federazione e con San Marino in generale perché siamo stati pietosi".

C'è un giorno adesso per ricaricare le batterie, resettare e poi ci pensiamo domenica con l' Azerbaigian perché è il bello dello sport è che si gioca sempre, no?

"Sì, sicuramente domenica avremo l'occasione per poter dimostrare che noi non siamo questi, che San Marino non è questo. Perché durante l'anno facciamo prestazioni molto più importanti, oggi è un blackout generale perché se fosse colpa di 1-2 giocatori li terrei fuori, invece è un blackout generale. Quindi mi auguro che ci rassereniamo un po' stasera, domani ci riposiamo e domenica scenderemo in campo con tutto un altro piglio".

Nel video l'intervista a Matteo Selva, Commissario Tecnico Nazionale Sammarinese Futsal Under19