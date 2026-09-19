TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Selva: "Nel calcio ci vuole anche fortuna ma nella ripresa abbiamo legittimato". Amati: "Un vero peccato, il pareggio risultato più giusto"

Prima panchina e prima vittoria per Andy Selva in campionato. Il tecnico del Domagnano Manuel Amati assolve in pieno il capitano Perazzini nonostante il clamoroso autogol

di Lorenzo Giardi
19 set 2026
Prima panchina e prima vittoria per Andy Selva in campionato. Il tecnico del Domagnano Manuel Amati assolve in pieno il capitano Perazzini nonostante il clamoroso autogolPrima panchina e prima vittoria per Andy Selva in campionato. Il tecnico del Domagnano Manuel Amati assolve in pieno il capitano Perazzini nonostante il clamoroso autogol
Prima panchina e prima vittoria per Andy Selva in campionato. Il tecnico del Domagnano Manuel Amati assolve in pieno il capitano Perazzini nonostante il clamoroso autogol

Nel dopo partita i due tecnici hanno analizzato l'incontro. Il nuovo tecnico de La Fiorita Andy Selva ammette che La Fiorita ha avuto un pizzico di fortuna sfruttando il clamoroso autogol di Perazzini ma anche l'ottimo secondo tempo della squadra. L'allenatore del Domagnano Manuel Amati assolve in pieno il capitano Perazzini. "Sono infortuni che accadono, tutti i suoi compagni di squadra lo hanno rincuorato. Abbiamo perso la seconda sfida consecutiva, ma mi tengo l'ottima prestazione soprattutto nel primo tempo".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.