Selva: "Nel calcio ci vuole anche fortuna ma nella ripresa abbiamo legittimato". Amati: "Un vero peccato, il pareggio risultato più giusto"

Prima panchina e prima vittoria per Andy Selva in campionato. Il tecnico del Domagnano Manuel Amati assolve in pieno il capitano Perazzini nonostante il clamoroso autogol

Nel dopo partita i due tecnici hanno analizzato l'incontro. Il nuovo tecnico de La Fiorita Andy Selva ammette che La Fiorita ha avuto un pizzico di fortuna sfruttando il clamoroso autogol di Perazzini ma anche l'ottimo secondo tempo della squadra. L'allenatore del Domagnano Manuel Amati assolve in pieno il capitano Perazzini. "Sono infortuni che accadono, tutti i suoi compagni di squadra lo hanno rincuorato. Abbiamo perso la seconda sfida consecutiva, ma mi tengo l'ottima prestazione soprattutto nel primo tempo".







