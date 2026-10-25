Selva: "Salvo il fatto di non aver preso gol". "Sperindio: Diverse occasioni con La Fiorita, non era scontato"

La Fiorita crea tanto ma non sfonda il muro del Faetano, che strappa lo 0-0. "Finisce 0-0 se la palla non entra - commenta il tecnico Andy Selva - ci abbiamo provato più volte ma purtroppo non è andata bene come le altre volte. Alcune cose non mi sono piaciute, i ragazzi lo sanno, l'importante adesso è pensare alla prossima partita con più serenità. Salvo che non abbiamo preso gol, quindi quando non prendiamo gol sappiamo già che possiamo mettere qualcosa in più per la prossima gara".

"Il problema è che comunque abbiamo diversi giocatori giovani - dice l'allenatore del Faetano, Floriano Sperindio - quindi devono fare esperienza e non erano abituati magari al calcio degli adulti, però piano piano stanno crescendo. Abbiamo difficoltà a segnare, però l'importante è arrivarci. Abbiamo avuto diverse occasioni contro La Fiorita, che non è scontato, quindi al momento siamo contenti così".







