Semifinale alla Playstation tra quattro squadre sammarinesi grazie alla nuova legge sugli e-sports

Scatta e passa la palla con il controller, si morde il labbro per concentrarsi sulla partita. Sono quattro i giocatori, o meglio gli e-player che si sono sfidati su Fifa25 a colpi di joystick, rappresentando le quattro squadre sammarinesi che sono arrivate in semifinale nella Tim San Marino e-Cup, il primo torneo non ufficiale di e-soccer disputato sul Titano.

"Questo torneo è importante perché cerchiamo di stare al passo con l'internazionalizzazione di un settore di questo tipo nel calcio - afferma Andrea Nardoni, responsabile marketing della Fsgc -, e quindi ci permette di avere una prima manifestazione, un primo torneo seppur non ufficiale, il campionato sammarinese per club, a San Marino e cercare di fare un primo passo verso il futuro per avere un campionato strutturato e ufficiale per club".

"Questo campionato vuole essere un punto di arrivo e di partenza - spiega Andrea Zoppis, responsabile del progetto internazionale -, è il primo campionato sammarinese di e-sports, ma noi abbiamo iniziato anni fa, partecipando da subito al primo campionato organizzato dalla Uefa, presentando una nostra nazionale e dopo selezioni interne, promuovendo il gioco. Abbiamo partecipato a due europei consecutivi, portando e sponsorizzando i nostri ragazzi fino a farli diventare giocatori semi professionisti".

Un torneo reso possibile dalla nuova legge sammarinese sugli e-sports, un unicum nel panorama europeo e internazionale, tra le più avanzate al mondo. Tornei e circuiti professionali di e-sports creano un impatto economico di rilievo globale. Così San Marino è riuscita ad attrarre Exeed, un'azienda italiana che opera nel panorama degli e-sports a livello internazionale.

"Noi vogliamo sviluppare il nostro hub europeo partendo da San Marino grazie alla sua legislazione - ha dichiarato Ivan Ballestrazzi, CEO di Exeed -, quindi partiremo dal lato formativo con l'Università di San Marino, sia stiamo lavorando con la federazione. I prossimi obiettivi sono il mondiale e-sport a Ryad nel 2026 e poi tutto lo sviluppo dell'Olimpiade digitale".

Gli e-player sono ragazzi giovanissimi, ma hanno già fatto importanti esperienze rappresentando club calcistici importanti come la Roma e il Verona.

"Gioco dal 2021, ho iniziato con Fifa20", racconta Matteo Pellegrino, online "matysalv", e-player per il Tre Fiori. "Ho già partecipato anche ad altri eventi, l'esperienza più importante è stata la e-serie A, dove sono stato anche all'interno di squadre importanti e ho affiancato giocatori di alto livello, ho imparato molto da loro. Per questo appuntamento spero di andare fino in fondo".



"Ho iniziato a giocare circa quattro anni fa", narra Luca Guarino, online "luconegua", e-player per il Cosmos. "Ho già fatto un po' di esperienze sul campo, le più importanti sono state il mondiale a Ryad nel 2023 e la Champions League quest'anno con la Roma a Manchester, il prossimo evento a cui guardo è l'FC Pro Open, in vista dell'uscita del nuovo gioco di Fifa a settembre 2026".











