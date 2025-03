COPPA TITANO Semifinali, è ancora Virtus contro La Fiorita. Il Tre Penne sfida il Tre Fiori Doppio confronto di altissimo livello, per accedere all'ultimo atto. L'andata sarà mercoledì 5 marzo, il ritorno sarà mercoledì 2 aprile

La sfida infinita prosegue anche in coppa. Mercoledì sera, torna la Coppa Titano con l'andata delle semifinali dove Virtus e La Fiorita, ancora loro, si sfideranno a Montecchio per l'accesso in finale. Lo scorso anno l'incrocio tra le due avvenne nell'ultimo atto, in cui fu il club di Montegiardino a prendersi la rivincita, dopo il trionfo in campionato dei rivali di Acquaviva. Quest'anno, per il momento le squadre si sono affrontate tre volte, con una vittoria per la Virtus, in Supercoppa, e due pareggi in campionato. La sfida appare quanto mai incerta, anche se la Virtus, nonostante i successi a ripetizione, ha mostrato qua e là qualche piccolo segno di calo, mentre i gialloblù viaggiano a mille, con 28 goal segnati e solo 2 subiti negli ultimi 10 turni di campionato. Difficile attendersi una partita apertissima, essendo solo l'andata, ma in campo andrà comunque il meglio del meglio del calcio sammarinese odierno, quindi è lecito attendersi un bello spettacolo.

Nell'altra semifinale, ulteriore incrocio incrocio interessantissimo, tra Tre Fiori e Tre Penne. Una doppia sfida in cui partono favoriti i gialloblù di Fiorentino, forti del terzo miglior attacco e della terza miglior difesa del campionato, sin qui. I ragazzi di Girolomoni sono risaliti dopo alcuni passaggi a vuoto e sono ora avversario temibile per chiunque: a spaventare è soprattutto la linea offensiva, che a gennaio si è rinforzata con l'arrivo di Nicko Sensoli. Dall'altro lato, c'è un Tre Penne che ha fortemente beneficiato del mercato invernale, dopo i tanti infortuni e l'infinita serie di pareggi di inizio anno, ma che comunque vive una situazione non semplicissima. Nella prima sfida stagionale finì 1-1, ma quello, di fatto, era un altro calcio. La realtà recente dice che, nella 22a giornata, il Tre Fiori abbia vinto per 3-1, mandando in rete tutti gli attaccanti. Una buona premessa per la squadra di Girolomoni, meno per quella di Berardi, che comunque ha sempre inserito la Coppa Titano tra gli obiettivi stagionali, perciò, sul campo di Dogana, sarà battaglia vera.

