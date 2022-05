CAMPIONATO SAMMARINESE Semifinali scudetto al via con La Fiorita-Pennarossa e Tre Penne-Tre Fiori In caso di parità al termine dei 180' passerebbero La Fiorita e Tre Penne.

La corsa al titolo del Titano entra nel vivo con le semifinali playoff: domani alle 20:45 l'andata, domenica alle 15 (salvo slittamento d'orario) il ritorno. Ancora una volta, in caso di parità al termine dei 180' passa la meglio piazzata in stagione regolare, vale a dire La Fiorita e Tre Penne.

La Fiorita che, eliminato non senza fatica il Fiorentino, ancora una volta si ritrova davanti l'unica ad aver fatto saltare il pronostico nel turno precedente. In questo caso è quasi una sfida in famiglia, considerando che l'ultimo ostacolo verso la sesta finale scudetto consecutiva è l'ex bandiera – ed ex capitano – Andy Selva. Ora tecnico di quel Pennarossa che, dopo l'eccellente quinto posto in stagione regolare, ha ribaltato la Virtus ed è a due partite dalla storia: dovesse eliminare la testa di serie n°1 ritroverebbe sia finale per il titolo che qualificazione alle coppe europee, entrambe attese dal lontano 2004. Mentre alla Fiorita basta il bis di pari, ancora una volta il Penna deve vincerne almeno una. E chissà che, nella cooperativa del gol biancorossa, non risulti ancora una volta determinante il portiere Semprini, che ha parato un rigore sia col Murata che con la Virtus.

Sull'altro lato del tabellone invece c'è la sfida del Tre, Tre Penne contro Tre Fiori. Da una parte la squadra che ha comandato a lungo la stagione regolare, guidata dal capocannoniere Badalassi e che meno di tutte ha faticato nei quarti, con la pratica Libertas socchiusa già col 2-0 dell'andata. Dall'altra i freschi vincitori della Coppa Titano, ancora alla ricerca del primo successo nei playoff dopo il doppio 1-1 (e doppia rimonta) col Faetano. Stavolta però non basterebbe, col fattore campionato appannaggio di Città i gialloblu necessitano di prevalere sull'avversario. Dall'esito di questa doppia sfida dipende anche l'assegnazione dei pass per l'Europa: il successo in Coppa Titano garantisce un posto al Tre Fiori, perciò, qualora non dovesse andare in finale, il terzetto di qualificate per le coppe europee sarebbe ufficiale già domenica sera. In caso contrario, la finalina per il 3° posto metterebbe in palio la Conference League.

