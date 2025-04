Semifinali, stasera il ritorno: Virtus e La Fiorita in equilibrio, Tre Fiori avanti sul Tre Penne

Notte di sogni, di coppe e di campioni per il calcio sammarinese, che oggi conoscerà i nomi delle finaliste di Coppa Titano. Stasera si giocheranno le semifinali di ritorno della competizione, che completeranno un tabellino apertosi il 5 marzo con le gare d'andata. Da un lato ci sono le squadre che il trofeo l'hanno alzato nelle ultime due stagioni, Virtus e La Fiorita, dall'altro ci sono quella che l'ha conquistato nell'anno ancora precedente, il Tre Fiori, e una a cui il successo manca dal 2017, il Tre Penne. Non male per una singola serata di calcio, che, se da un lato vede una partita in cui è ancora tutto da decidere, dall'altro vede un pronostico ampiamente sbilanciato.

Quella in equilibrio è la sfida tra Virtus e La Fiorita, che all'andata hanno pareggiato 0-0. Il risultato però non rende onore a una gara giocata ad alta intensità, con la Virtus che ha colpito due legni in apertura e La Fiorita che ha attaccato a spron battuto nella ripresa. Quello di stasera sarà il quinto incontro stagionale tra le due squadre: l'unico a non finire in pareggio è stato quello di Supercoppa, vinto dai neroverdi per 1-0. Entrambe avranno però alcune assenze: quasi certe quelle di Tortori e Golinucci, nella Virtus, in cui anche Benincasa è tutt'altro che al meglio; La Fiorita non avrà Leka, Ferrero e Giaretta, mentre potrebbe esserci Vitaioli e proprio sabato scorso ha ritrovato Jacopo Semprini dopo diversi mesi.

Il parziale sbilanciato è quello tra Tre Fiori e Tre Penne, che pende verso la squadra di Fiorentino. Sul campo, a vincere il primo, bloccatissimo, confronto per 1-0 era stato il Tre Penne, grazie a un goal di Scarponi. Tuttavia, la squadra di città aveva schierato Cuomo, arrivato a gennaio, non accorgendosi che su di lui pendesse ancora una giornata di squalifica. Quando il giudice sportivo ha accolto il ricorso post partita presentato dal Tre Fiori, il risultato è diventato di 3-0 per i gialloblù. Al Tre Penne, perciò, servirà una vera impresa sportiva e per tentare di realizzarla ritroverà Amati e Guidi, mentre non ci saranno Cuomo, squalificato per due turni, e gli infortunati Pieri e Grieco. Il Tre Fiori, invece, sarà al gran completo. Si va in campo alle 20.45, due ore dopo, salvo supplementari e rigori, si sapranno i nomi delle finaliste.