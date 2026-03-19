Semprini-Djuric accoppiata vincente: La Fiorita vola in finale di Coppa Titano, 2-1 alla Juvenes/Dogana

Incerottata e con una difesa ridotta ai minimi termini, La Fiorita ritrova nella serata più importante la voglia di lottare e di non mollare mai. I gialloblu superano una Juvenes/Dogana battagliera fino all'ultimo secondo e conquistano l'undicesima finale di Coppa Titano della loro storia. Termina 2-1 in favore dei ragazzi di Stefano Ceci che ora se la vedranno, tra due mesi, contro il Tre Fiori. Dall'altra parte, vanno grandi meriti alla Juvenes, sorpresa di coppa e capaci di eliminare il Tre Penne, prima di contendere l'accesso alla finalissima ad una corazzata come La Fiorita.

Dopo lo 0-0 dell'andata, è proprio Montegiardino a partire a razzo: al quarto d'ora arriva il vantaggio alla prima vera occasione. Affonso scappa al diretto marcatore e mette dentro, dove Jacopo Semprini si inserisce con i tempi giusti e deposita in rete firmando l'1-0 La Fiorita. Ma come detto, la Juvenes è pienamente in partita e non ci sta. Prima Gaiani è solo a centro area sul cross dalla destra ma non inquadra lo specchio, poi Lisi ci prova da posizione defilata, chiamando Vivan ad un'attenta risposta sul primo palo. Primo tempo divertente con occasioni da una parte e dall'altra. Clamorosa quella che capita ad Affonso, che ci crede, mura il rilancio di Colonna e poi - con la porta sguarnita - non riesce a trovare il bersaglio grosso per questione di centimetri. Ancora più clamorosa la chance che capita sui piedi di Olcese quando lo stesso Affonso fa tutto bene e calcia addosso a Colonna, il 9 gialloblu - a porta vuota - spara alle stelle sciupando incredibilmente il possibile 2-0. Dura legge del gol sbagliato, gol subito perché, proprio allo scadere della prima frazione, Giovagnoli disegna una traiettoria perfetta da calcio di punizione e Ghiggini salta più in alto di tutti, battendo Vivan e scrivendo 1-1 al tramonto.

È la rete che dà la giusta carica alla Juvenes/Dogana, anche in vista della ripresa. Pronti via e Amadori si ritroverebbe a tu per tu con Vivan, va a contatto con Zaccaria, ci sono grandi proteste ma il direttore di gara decide di lasciar proseguire. Si gioca sul filo dell'equilibrio, la tensione è alta, la posta in palio è importantissima. Ai -15 dal novantesimo l'episodio che decide la partita. Affonso attira a sé due giocatori e serve Marco Djuric, che completa l'opera. Sterzata sul mancino e palla in buca d'angolo, là dove Colonna non può assolutamente arrivare. Gol pesantissimo per il centrocampista gialloblù - fratello d'arte, Milan Djuric è oggi attaccante della Cremonese in Serie A - e La Fiorita torna sul 2-1 quando il cronometro inizia a correre sempre di più. Come successo già nei primi 45, però, la Juvenes ha la forza di crederci ancora. E – negli ultimi minuti – deve salire in cattedra un'istituzione in casa Montegiardino come Gianluca Vivan, che respinge il tiro da fuori area di Merli e soprattutto all'ultimo secondo si ripete, sfoderando la paratona su Aprea, con i giocatori biancorossoblu che stavano già pregustando il 2-2 e relativi supplementari. All'ultimo atto di Coppa ci va – anche se con il brivido - La Fiorita, pronta a scrivere una nuova pagina di storia.

