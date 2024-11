Senza grosse novità la Nazionale si appresta a vivere le settimana più importante della storia

È cominciata la settimana più importante della storia della Nazionale sammarinese che si è guadagnata la possibilità di centrare una promozione senza precedenti grazie alla vittoria sul Liechtenstein. Venerdì 15 novembre, ore 20.45, la Nazionale di Cevoli ospita Gibilterra. I prossimi avversari sono attualmente al comando del raggruppamento che coinvolge anche il Liechtenstein, ma l’appuntamento del San Marino Stadium sarà per loro l’ultimo. In caso di successo, i Titani salirebbero al comando senza possibilità di essere raggiunti nemmeno dal Liechtenstein – festeggiando eventualmente una qualificazione senza precedenti, con pure un turno d’anticipo. Un successo gibilterriano schiuderebbe all’esito opposto, spedendo in Lega C la selezione della Rocca. Dovesse risolversi con segno ics, i Titani andrebbero sulle Alpi – il 18 novembre – a giocarsi la qualificazione, consapevoli che uscire imbattuti dal Rheinpark Stadium consentirebbe quantomeno di centrare la piazza d’onore e quindi disputare i play-off a marzo, anche questo un evento potenzialmente inedito. Tutto il mondo parlerebbe della “piccola-grande” San Marino in caso di promozione.

Poche novità nei pre-convocati di Cevoli che taglierà tre giocatori solo il giorno prima della grande sfida. Dai 26 attuali, diventeranno 23. In gruppo anche l'unico squalificato, per l'incontro con Gibilterra Michael Battistini.

Portieri Edoardo Colombo, Matteo Zavoli e Mirko De Angelis.

Difensori: Giacomo e Tommaso Benvenuti; Michele Cevoli; Filippo Fabbri; Simone Franciosi, Marco Pasolini; Dante Rossi; Alessandro Tosi; Giacomo Valentini.

Centrocampisti: Simone Giocondi; Alessandro ed Enrico Golinucci; Lorenzo Lazzari; Marcello Mularoni; Matteo Valli Casadei; Samuele Zannoni.

Attaccanti: Filippo Berardi; Andrea Contadini; Nicolas Giacopetti; Nicola Nanni; Nicko Sensoli; e Matteo Vitaioli