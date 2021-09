Giornata di calcio Internazionale su San Marino RTV. Alle 19, in diretta su RTV SPORT, il debutto della Nazionale Sammarinese Under 21 nelle qualificazioni a Euro 2023 contro i campioni in carica della Germania. A seguire, sempre su RTV SPORT, con inizio alle 20.45, la sfida tra Andorra e San Marino, valevole per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022 .