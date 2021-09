NAZIONALI Serata di calcio internazionale su RTV SPORT In diretta alle 19 l'Under 21 contro la Germania, alle 20.45 la Nazionale Maggiore impegnata ad Andorra

Giornata di calcio Internazionale su San Marino RTV. Alle 19, in diretta su RTV SPORT, il debutto della Nazionale Sammarinese Under 21 nelle qualificazioni a Euro 2023 contro i campioni in carica della Germania. A seguire, sempre su RTV SPORT, con inizio alle 20.45, la sfida tra Andorra e San Marino, valevole per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022 .

