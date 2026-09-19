CAMPIONATO SAMMARINESE Serges: "Contento della mia prestazione, ma soprattutto della prima vittoria in campionato" Ha cambiato gli equilibri della sfida l'ingresso di Giuseppe Serges, che per altro ha propiziato il primo autogoal del Domagnano

Entrato ad inizio ripresa al posto di Nappello, Giuseppe Serges ha cambiato gli equilibri della sfida tra Domagnano e La Fiorita. Il giocatore di Montegiardino, che ha propiziato il primo autogoal dei giallorossi, commenta: "Sono felicedella mia prestazione, ma sono più felice perché è coincisa con la prima vittoria della squadra in questo campionato".

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