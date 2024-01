CALCIO FEMMINILE Serie A Femminile: Chiara Beccari stende l'Inter Gol pesantissimo della calciatrice italo-sammarinese eletta MVP della sfida.

Grande vittoria per il Sassuolo che s'impone per 1-0 sul campo dell'Inter nella 12' giornata di serie A. Una vittoria arrivata grazie alla rete della calciatrice italo-sammarinese Chiara Beccari con una conclusione da dentro l'area di rigore al 27' del primo tempo. Una prestazione che ha permesso alla giocatrice neroverde di essere eletta MVP della partita. Con questa vittoria la squadra del tecnico Gianpiero Piovani sale a quota 14 punti in classifica.

