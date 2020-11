FEMMINILE Serie A: sfida salvezza per la San Marino Academy a Verona Domani alle 14:30 la squadra di Alain Conte giocherà in trasferta una partita fondamentale per la classifica delle Titane.

Tra dubbi e certezze anche il calcio femminile di serie A torna in campo. Dopo la lunga sosta per gli impegni della Nazionale la San Marino Academy riprende da Verona la rincorsa alla salvezza in questo storico primo campionato di serie A. La squadra di Alain Conte riparte dall'ottima prova contro la Roma. Ad Acquaviva le Titane erano state superate 3-2 con rete decisiva nel finale. Nella sconfitta contro le giallorosse la San Marino Academy ha comunque confermato una crescita ed ora iniziano le partite decisive per il futuro biancoazzurro. L'avversario è l'Hellas Verona.

Le gialloblu sono reduci dalla vittoria sul campo della Fiorentina con rete di Asia Bragonzi. Una vittoria importantissima per la classifica delle scaligere, la seconda consecutiva del Verona, in lotta con la San Marino Academy per confermare la categoria. In questa settimana a rendere ancora più incerta questa sfida la comunicazione della società gialloblu che ha riscontrato dieci casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra tra staff e tesserati. Unico precedente tra le due formazioni risale alla scorsa stagione e alla vittoria conquistata ad Acquaviva dalla squadra di Alain Conte in Coppa Italia. Un successo storico che è valso il passaggio del turno. All'epoca la Coppa Nazionale aveva riservato Verona e poi Roma alla Titane, squadre che in questa seria A le biancoazzurre ritrovano in ordine inverso in campionato. Si gioca domani con fischio d'inizio alle 14:30 all'Olivieri Stadium di Verona.

