Serie B. Debutto con pareggio per la San Marino Academy

Se ne parlerà questa sera alle 22, nella prima puntata di Passione Calcio. Quattro vittorie, di cui una esterna e due pareggi. Quindici i gol realizzati. Sono i numeri della prima giornata del campionato di serie B dove ben figurano quasi tutte le neopromosse. Solo il Perugia perde. Vincono invece Napoli, Novese e Vittorio Veneto, mentre la San Marino Academy sfiora l'impresa contro l'ambiziosa Lazio. Le biancazzurre sono brave a non abbattersi dopo il gol di Visentin, ribaltando il risultato grazie ad una doppietta di Barbieri per poi venire raggiunte nei minuti finali nuovamente da Visentin. Un buon punto per la squadra di Alain Conte in vista della difficile trasferta di Napoli. Se la San Marino Academy parte con un risultato positivo, la prima di campionato, invece, è da dimenticare per le due romagnole. Ravenna e Cesena, infatti, vengono sconfitte da due matricole. Le giallorosse cadono a Novi Ligure mentre le bianconere perdono in casa contro il Napoli. Chi non stecca la prima è il Chievo Fortitudo, squadra accreditata per uno dei due posti che portano in serie A. La stagione si preannuncia avvincente ed anche quest'anno San Marino RTV la racconterà con PassioneCalcio, il programma dedicato al calcio femminile in onda da questa sera alle ore 22. Ospite della prima puntata, nella quale verranno proposte le immagini ed i gol di tutte le partite di serie B, la San Marino Academy.