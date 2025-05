Festa all'ultima giornata per la San Marino Academy che centra la salvezza nel campionato di serie B. La squadra guidata dal tecnico Simone Bragantini batte 6-1 (tripletta di Tamburini, doppietta di Marchetti e gol di Battaglioli) la Vis Mediterranea e grazie anche al concomitante pareggio tra Orobica e Bologna, scavalca le bergamasca in classifica ottenendo la salvezza con il quartultimo posto. Salgono in serie A: Ternana, Parma, Genoa. Retrocedono in serie C: Vis Mediterranea, Pavia, Orobica.