CALCIO FEMMINILE Serie B Femminile: la San Marino Academy centra la salvezza Grazie al successo contro la Vis Mediterranea e al pari dell'Orobica, la squadra di Simone Bragantini conferma la categoria.

Festa all'ultima giornata per la San Marino Academy che centra la salvezza nel campionato di serie B. La squadra guidata dal tecnico Simone Bragantini batte 6-1 (tripletta di Tamburini, doppietta di Marchetti e gol di Battaglioli) la Vis Mediterranea e grazie anche al concomitante pareggio tra Orobica e Bologna, scavalca le bergamasca in classifica ottenendo la salvezza con il quartultimo posto. Salgono in serie A: Ternana, Parma, Genoa. Retrocedono in serie C: Vis Mediterranea, Pavia, Orobica.

