SERIE B FEMMINILE Serie B Femminile, pari ad Arezzo per la San Marino Academy

Secondo pareggio in campionato per la San Marino Academy che pareggia per 1-1 sul campo dell'Arezzo. Titane in vantaggio con Raffaella Barbieri al 23' del primo tempo. Nella ripresa il pareggio delle padrone di casa con l'ex Simona Zito al 62'.

